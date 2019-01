Pollo estilo familia Valdez Tiempo Total 2 H Tiempo Activo 1 H Tiempo Prep 30 Min Porciones 6 Me gustan la Navidad y su comida. Esta receta la elaboré para disfrutar una comida familiar como si fuera Navidad todos los días y poderla disfrutar todo el año, o durante una ocasion especial. No hace falta el pavo como protagonista para recordarme lo bonito que es esa época. Ojalá les guste. Ingredientes 2 cucharadas de aceite

3 cucharadas de consomé de pollo en polvo Knorr®

3 pizcas de pimienta

3 pizcas de ajo en polvo

1 pollo entero limpio Relleno 500 gramos zanahoria cocida y picada en cuadros

800 gramos papa cocida y picada en cuadros

1 lata chica de chícharos, escurridos

1 lata chica de chiles jalapeños en escabeche (o al gusto)

3 cucharadas de mostaza

1/2 taza de aceitunas deshuesadas y picadas

1/2 taza de cebolla picada finamente

2 cucharadas de consomé de pollo en polvo Knorr®

1 pizca de pimienta

1 pizca de ajo en polvo

1/2 taza de mantequilla derretida

4 hojas de elote

1 trozo papel aluminio Cómo hacerlo 1. Haz una mezcla con el aceite, 3 cucharadas de consomé de pollo en polvo Knorr®, 3 pizcas de pimienta y 3 pizcas de ajo en polvo. Unta el pollo por dentro y fuera con esta mezcla, colócalo en un recipiente tapado y deja marinar durante 30 minutos para que tome el sabor. 2. Pecalienta el horno a 180° centígrados. 3. Mezcla bien la zanahoria, papa, chícharos, chiles jalapeños, mostaza, aceitunas, cebolla, 2 cucharadas de consomé de pollo Knorr®, 1 pizca de pimienta y la mantequilla derretida. pizca de ajo en polvo, y mantequilla mezclar bien. Rectifica la sazón y agrega más consomé en polvo si es necesario. 4. Rellena el pollo con las verduras y tapa ambos orificios del pollo con hojas de elote para evitar que se salca el relleno. Coloca el pollo en una charola o molde para hornear y cubre con papel aluminio. 5. Hornea el pollo relleno durante 1 hora. Pasado este tiempo, retira el papel aluminio para que dore

y tome un color agradable. 6. Sirve en un platón, adornado como si fuera pavo navideño, y colócalo en el centro de la mesa. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.