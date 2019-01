Pollo a la cacerola Tiempo Total 55 Min Tiempo Activo 45 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 6 Esta receta de pollo es muy fácil y requiere de muy poco trabajo. Sazona el pollo, agrega las papitas, tapa y cocina. Ingredientes 1 pollo en piezas, con su piel

1 botella de salsa picante tipo Tamazula®

1 ½ cucharadas de consomé de pollo en polvo

Lava bien el pollo acomoda las piezas en una budinera, con la piel hacia arriba. Baña con la salsa (que no debe ser muy picante) y espolvorea con la mitad del consomé en polvo. Distribuye las papitas dentro de la budinera y tapa bien. 2. Coloca un comal sobre la hornilla de la estufa y sobre éste pon la budinera tapada. Cuece a fuego muy suave durante 20 ó 25 minutos. 3. Pasado ese tiempo, voltea las piezas de pollo, báñalas nuevamente con la salsa picante acumulada en el fondo de la budinera y espolvoréalas con el resto del consomé en polvo. Cocina durante otros 15 ó 20 minutos.

