Pechugas rellenas en salsa de tuna con tequila Tiempo Total 1 H Tiempo Activo 15 Min Tiempo Prep 45 Min Porciones 6 Pechugas rellenas con un guiso de flor de calabaza y bañadas en una salsa de tuna cona tequila. Un platillo bastante codiciado durante la temporada de tuna. Ingredientes 4 medias pechugas de pollo, deshuesadas

Sal y pimienta al gusto

½ taza de aceite

4 manojos de flor de calabaza, limpia y cortada en tiras

½ cebolla mediana, finamente picada

1 rama de epazote

½ taza de harina Salsa 2 kilos de tunas

2 cucharaditas de sal

3 cucharaditas de fécula de maíz disuelta en agua fría

½ taza de tequila Cómo hacerlo 1. Abre las pechugas de costado con un cuchillo, de forma que quede una especie de bolsita para rellenar. Sazona por todos lados con sal y pimienta y deja reposar mientras preparas el relleno. 2. Calienta 2 cucharadas de aceite en una cacerola mediana a fuego medio. Agrega la cebolla y fríe hasta que se haya acitronado, aproximadamente 5 minutos. Añade la flor de calabaza, sal y epazote finamente picado. Reduce la flama y cocina a fuego bajo durante 10 minutos. Rectifica la sazón y apaga el fuego. 3. Rellena cada pechuga con el guiso de flor de calabaza y enharina. Calienta el aceite restante en un sartén amplio a fuego medio-alto. Fríe las pechugas rellenas hasta que se doren por ambos lados, aproximadamente 2 minutos por lado. 4. Acomoda las pechugas doradas en un refractario, cúbrelas con papel aluminio y hornéalas durante 10 minutos a fuego moderado, 180° centígrados, hasta que se hayan cocido. 5. Para preparar la salsa, licúa las tunas junto con la sal. Vierte sobre una cacerola mediana y cocina a fuego lento, revolviendo constantemente. Cuando empiecen a hervir, agrega la fécula disuelta y cocina durante aproximadamente 10 minutos más, o hasta que la salsa esté tersa y transparente. Apaga el fuego y deja que se enfríe un poco antes de agregar el tequila. 6. Para servir, coloca un espejo de salsa de tuna en cada plato, agrega una pechuga rellena y báñala con salsa. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

