Pollo a las hierbas finas Tiempo Total 20 Min Tiempo Activo 15 Min Tiempo Prep 5 Min Porciones 6 Una receta fácil y súper rápida. El pollo se dora ligeramente y luego se cocina en una mezcla de hierbas de olor, aceitunas y vino blanco. Ingredientes 4 cucharadas de aceite de oliva

6 piezas de pollo, limpias

3 dientes de ajo picados

2 cucharaditas de hierbas de olor (mejorana, salvia, tomillo, laurel, etc.)

Sal, al gusto

10 aceitunas deshuesadas y rebanadas

En un sartén o cazuela de barro, calienta el aceite a fuego medio-alto y dora ligeramente las piezas de pollo, aproximadamente 2 minutos por lado. 2. Agrega el ajo, hierbas de olor, sal, aceitunas y vino. Reduce la temperatura, tapa perfectamente y cocina a fuego muy bajo hasta que se suavice el pollo, aproximadamente 10 minutos.

