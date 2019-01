Pollo en salsa de jitomate Tiempo Total 25 Min Tiempo Activo 10 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 6 Una receta bastante flexible que puedes adaptar a tu gusto. Cuece el pollo y tus verduras favoritas, luego guísalas rápidamente en esta salsa de jitomate. ¡Fácil! Ingredientes 10 jitomates saladet, medianos

½ cebolla mediana

Aceite de cocina, el necesario

2 tazas de caldo de pollo

Verduras cocidas en trozos, al gusto (p.ej. zanahoria, calabacita, chayote, etc.)

Rajas de chiles jalapeños en en vinagre, al gusto

1. Asa los jitomates se en un comal a fuego medio, hasta que la piel empiece a quemarse y desprenderse, entre 10 y 15 minutos. Pela y muele en la licuadora junto con la cebolla y un poco de agua. 2. Calienta 1 cucharada de aceite en una cacerola pequeña a fuego medio. Vierte la salsa dentro ésta y fríe hasta que se sazone, alrededor de 5 minutos. Agrega el caldo de pollo, verduras cocidas, rajas y vinagre de chiles jalapeños al gusto. 3. Por último, agrega las piezas de pollo cocido, deja que den un último hervor y rectifica la sazón. 4. Sirve acompañado de arroz y frijoles chinos.

