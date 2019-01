Pechugas de pollo con aceitunas y morrón rojo Tiempo Total 30 Min Tiempo Activo 20 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 6 Pechugas de pollo fritas y bañadas en jugo de limón se cubren con una mezcla de chile morrón, alcaparras y aceitunas verdes. Ingredientes 800 gramos de pechuga de pollo, limpia y delgada

1/2 taza de harina sazonada con sal y pimienta

5 cucharadas de aceite de oliva

1 cucharada de mantequilla

4 limones, el jugo

2 dientes de ajo, medianos 2 morrones rojos frescos, sin semillas y en tiritas delgadas

100 gramos de aceitunas verdes, sin hueso y rebanadas

40 gramos de alcaparras, bien escurridas

Pizca de orégano

Ramitas de perejil para adornar Cómo hacerlo 1. Enharina las pechugas de pollo por ambos lados. 2. Calienta 3 cucharadas de aceite y la mantequilla en un sartén amplio a fuego medio. Una vez caliente, fríe las pechugas enharinadas durante 3 minutos por un lado. Voltea, rocía con el jugo de limón, sazona con sal y pimienta y cocina durante otros 3 minutos.

Retira las pechugas del sartén y consérvalas calientes. 3. Aparte, en otro sartén, calienta las 2 cucharadas de aceite restante, agrega los ajos y fríelos hasta que se hayan dorado ligeramente. Retíralos del sartén y desecha. 4. En el mismo aceite, acitrona los morrones, las aceitunas y las alcaparras. Sazona con la pizca de orégano y rectifica la sazón. Tapa el sartén y cocina durante 10 minutos. 5. Sirve las pechugas, cúbrelas con la salsa de morrón y decora con una ramita de perejil. Acompaña con un vino tinto joven. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.