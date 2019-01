Pollo a la crema con aceitunas Tiempo Total 25 Min Tiempo Activo 20 Min Tiempo Prep 5 Min Porciones 6 Una comida completa y saludable en un abrir y cerrar de ojos... porque el hambre no espera. Disfruta este platillo con una ensalada fresca. Ingredientes 1 pollo partido en piezas

500 gramos de crema

750 gramos de papitas cambray

250 gramos de aceitunas

1 cebolla chica, en rebanadas finas

Coloca las piezas de pollo en el fondo de la olla de presión. Agrega la crema, las papitas, aceitunas y cebolla. Sazona con sal y pimienta. 2. Tapa la olla de presión y cuece a fuego moderado durante 20 minutos desde el momento en que empiece a sonar la válvula. Apaga la olla y espera a que baje la presión por completo antes de destapar. 3. Destapa y sirve. Acompaña con una ensalada fresca.

