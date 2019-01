Pollo al ajo Average Rating from Allrecipes Mexico (1) Tiempo Total 35 Min Tiempo Activo 20 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 6 La receta de pollo más fácil que conozco. El pollo se dora, luego se cocina en una mezcla de ajos asados y molidos, limón y pimienta. Un platillo sin complicaciones. Ingredientes 1 pollo limpio, sin piel y cortado en piezas

100 gramos de mantequilla (uso separado)

2 cucharadas de harina

4 dientes de ajo, asados y molidos

2 limones, jugo y ralladura

Sal, al gusto

Pimienta blanca molida, al gusto

Agua, la necesaria Cómo hacerlo 1. Lava y seca el pollo con una servilleta de cocina. 2. Derrite la mitad de la mantequilla en un sartén amplio a fuego medio. Agrega las piezas de pollo y fríelas hasta que se hayan dorado ligeramente, aproximadamente 2 minutos por lado. 3. En una olla pequeña, derrite el resto de la mantequilla y agrega la harina a que se dore. Vierte sobre el pollo y agrega los ajos molidos, ralladura y jugo de limón, sal, pimienta y el agua necesaria para cubrir el pollo. 4. Tapa el sartén y cocina a fuego suave hasta que el pollo se haya cocido, entre 15 y 20 minutos. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

