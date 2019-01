Pechugas de pollo en salsa de jocoque y rajas Tiempo Total 30 Min Tiempo Activo 15 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 4 En esta receta fácil y deliciosa, las pechugas se rellenan de flor de calabaza y se bañan en una deliciosa salsa de jocoque y chile poblano. Ingredientes 3 cucharadas de aceite (uso separado)

1 diente de ajo, picado

½ cebolla mediana, picada

1 chile serrano, picado

4 manojos de flor de calabaza (sólo los pétalos, desinfectados y picados)

1 cucharadita de consomé en polvo

Sal y pimienta

4 medias pechugas de pollo, deshuesadas Salsa 1 cucharada de aceite

2 cucharaditas de cebolla picada

2 chiles poblanos asados, pelados, desvenados y en rajas

½ litro de jocoque

1 cucharadita de consomé de pollo en polvo Cómo hacerlo 1. Calienta 1 cucharada de aceite de un sartén a fuego medio. Fríe ahí el ajo, cebolla y chile serrano hasta que se hayan acitronado, aproximadamente 5 minutos. Agrega la flor de calabaza y sazona con el consomé de pollo, sal y pimienta. Tapa y cocina a fuego bajo durante 1 minuto. Apaga y deja enfriar un poco. 2. Mientras, lava las pechugas perfectamente, sécalas con una servilleta y sazónalas con sal y pimienta. Abre cada media pechuga en la parte del medio y rellena con el guiso. Si es necesario, asegúralas con un palillo para evitar que se salga el relleno. 3. Calienta 2 cucharadas de aceite en un sartén a fuego medio-alto. Agrega las pechugas rellenas y fríelas hasta tomen un color dorado y se hayan cocinado perfectamente. 4. Para preparar la salsa, calienta un poco de aceite en una cacerola pequeña. Agrega la cebolla y fríe hasta que se haya acitronado. Incorpora las rajas de chile poblano y guisa durante unos minutos. Luego agrega el jocoque y el consomé en polvo y cocina durante 5 minutos a fuego bajo. 5. Sirve las pechugas de pollo bañadas con esta salsa. Acompaña con sopa de arroz.

