Mole de tamarindo con durazno Average Rating from Allrecipes Mexico (1) Tiempo Total 1 H 50 Min Tiempo Activo 10 Min Tiempo Prep 40 Min Porciones 10 20 ingredientes se combinan para crear una verdadera obra de arte culinario. Este mole dulce es ideal sobre todo tipo de aves y carnes. Ingredientes 250 gramos de tamarindo

½ taza de agua bien caliente

¼ de taza de aceite

6 chiles anchos, sin tallos y sin semillas

2 chiles pasilla, sin tallos y sin semillas

4 tazas de caldo de pollo

1 jitomate

½ cebolla

2 dientes de ajo

40 gramos de almendras 40 gramos de nuez

40 gramos de cacahuate

20 gramos de ajonjolí

20 gramos de pasitas

2 duraznos pelados y deshuesados

2 clavos

2 cucharadas de canela

2 cucharadas de azúcar

Sal al gusto

70 gramos de chocolate Cómo hacerlo 1. Remoja el tamarindo en el agua caliente durante 1 hora. Retira la cáscara y las semillas para obtener solamente la pulpa. 2. Calienta el aceite en un sartén a fuego medio. Agrega los chiles y fríe ligeramente hasta que se hayan suavizado, cuidando que no se doren. Escurre y remoja en 2 tazas de caldo durante 30 minutos. 3. Calienta un comal a fuego medio-alto y asa en éste el jitomate, cebolla y ajo. Luego, muele todo en licuadora con un poco caldo. Vierte dentro de una olla mediana. 4. Tuesta las almendras, nueces, cacahuate y ajonjolí. Luego, muélelos también en la licuadora con poco caldo. Vierte dentro de la olla con los jitomates. 5. Licúa los chiles junto con el caldo en que se remojaron y agrégalos a la misma olla. 6. Muele la pulpa de tamarindo junto con los duraznos, pasitas y otro poco de caldo de pollo. Vierte dentro de la olla y agrega los clavos, canela, azúcar, sal y chocolate. 7. Coloca la olla sobre la estufa y cocina a fuego lento durante 10 minutos, revolviendo frecuentemente. Si el mole queda muy espeso, añade caldo hasta obtener la consistencia deseada.

