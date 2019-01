Pechugas de pollo rellenas de huitlacoche Tiempo Total 1 H Tiempo Activo 20 Min Tiempo Prep 40 Min Porciones 6 Las pechugas de pollo se rellenan de huitlacoche con epazote y chile serrano, luego se bañan en una salsa de flor de calabaza y chile poblano. ¡Un verdadero manjar 100% mexicano! Ingredientes Aceite, el necesario

1 cebolla chica o mediana, picada

1 kilo de huitlacoche

1 rama de epazote

2 chiles verdes serranos, picados

Sal, al gusto

6 mitades de pechuga de pollo, abiertas, lavadas y salpimentadas Salsa Aceite, el necesario

½ cebolla chica, picada

5 manojos de flor de calabaza, limpia y picada

2 chiles poblanos, asados y desvenados, en rajas

1 rama de epazote

2 cucharadas de mantequilla

1 ½ tazas de caldo de pollo

1. Calienta un poco de aceite en un sartén mediano a fuego medio. Agrega la cebolla y fríe hasta que se haya acitronado, aproximadamente 5 minutos. Añade el huitlacoche, epazote, chiles verdes y sal. Tapa y cocina durante 10 minutos a fuego lento. Una vez listo, deja que se enfríe un poco. 2. Rellena las pechugas con el guiso de huitlacoche tibio. Si lo deseas, asegúralas con un palillo y fríelas en aceite caliente hasta que queden doradas por ambos lados, aproximadamente 2 minutos por lado. 3. Mientras, prepara la salsa. Calienta un poco de aceite en una cacerola mediana a fuego medio. Agrega la cebolla y fríe hasta que se haya acitronado. Incorpora la flor de calabaza, rajas de chile poblano y epazote. Cocina a fuego lento durante alrededor de 10 minutos o el tiempo necesario para que se sazone. Retira del fuego, permite que se enfríe un poco y muele en la licuadora hasta lograr un puré homogéneo. 4. En una cacerola amplia a fuego medio, derrite la mantequilla, luego vierte el puré de flor de calabaza y cocina durante 5 minutos. Después agrega el caldo de pollo. 5. Cuando empiece a hervir, sumerge las pechugas rellenas y cuece a fuego bajo durante 12 minutos. Si se reseca la salsa, agrega más caldo. Una vez que se han cocido las pechugas, retira del fuego, agrega la crema y mezcla bien. 6. Acompaña con una sopa de arroz tradicional y ensalada o verduras al gusto.

