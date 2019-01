Pasta poblana Average Rating from Allrecipes Mexico (1) Tiempo Total 45 Min Tiempo Activo 25 Min Tiempo Prep 20 Min Porciones 6 Una versión mexicana de la pasta con un toque de chile poblano. Si quieres hacerla más saludable, agrega un poco de pollo cocido. Ingredientes 500 g de linguini seco

1 chile poblano fresco, sin semillas

1 diente de ajo picado

1 cebolla picada

1½ tazas de crema para batir 2 cucharadas de mantequilla

sal al gusto

pimienta negra molida al gusto

115 g de queso mozzarella Cómo hacerlo 1. Cuece la pasta “al dente” en una olla grande con 4 litros de agua hirviendo y un poco de sal. Agrega el chile poblano. Escurre el agua cuando la pasta esté lista y retira el chile. 2. Licua el chile poblano junto con el ajo, la cebolla y la crema. 3. En una cacerola grande, derrite la mantequilla, vierte la salsa y sazona con sal y pimienta al gusto. Cuece a fuego medio durante 5 minutos. Incorpora la pasta y el queso mozzarella y cocina duante 10 minutos más. Sirve inmediatamente. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.