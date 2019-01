Pollo a la mexicana Tiempo Total 40 Min Tiempo Activo 20 Min Tiempo Prep 20 Min Porciones 6 Una deliciosa combinación de pollo, tocino, chorizo y papas en una salsa de tomates verdes, jitomates, cebolla y especias. ¿Quién dijo que una comida completa debería ser complicada? Ingredientes 3 chorizos de buena calidad, desmenuzados

4 tiras de tocino, picado

1 pollo en piezas, crudo y limpio

1 cebolla cortada en medias lunas

2 dientes de ajo finamente picados

10 tomates verdes, pelados y rebanados finamente

4 jitomates pelados y finamente picados ½ litro de agua

Hojas de orégano fresco, al gusto

Hojas de perejil fresco, al gusto

Pimienta negra recién molida, al gusto

Sal, al gusto

4 papas peladas y en cubitos

Calienta un sartén a fuego medio-alto. Coloca el chorizos y el tocino en el mismo y fríelos en su propia grasa asta que se doren ligeramente, aproximadamente 5 minutos. Retíralos del sartén y colócalos en una cazuela. 2. Coloca en el sartén las piezas de pollo y fríe en la grasa del chorizo y el tocino hasta que se empiecen a dorar, aproximadamente 2 minutos por lado. Retira del sartén y acomoda en la cazuela junto con el tocino y los chorizos. 3. En la grasa restante, acitrona la cebolla, los ajos y los tomates verdes durante 5 minutos. 4. Vierte esta mezcla sobre la cazuela con el pollo. Agrega el jitomate, agua, orégano, perejil, pimienta y sal. Cocina a fuego medo, tapado, durante 10 minutos. Luego, añade las papas y los chiles poblanos. Tapa de nuevo y sigue cociendo hasta que las papas estén suaves, aproximadamente otros 10 minutos.

