Cerdo en salsa de cacahuate Average Rating from Allrecipes Mexico (1) Tiempo Total 50 Min Tiempo Activo 10 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 6 Trozos de carne de cerdo cocido se guisan en esta sofisticada salsa de cacahuate con chiles pasilla, jitomates y chocolate. Sorprende hasta al más delicado de tus comensales con este platillo. Ingredientes Aceite, el necesario

250 gramos de cacahuates pelados

1 cebolla rebanada

2 chiles pasilla, sin semillas, lavados y secos

1 hoja de laurel 600 gramos de jitomates asados o cocidos a vapor

1 tablilla de chocolate de mesa

Caldo de cerdo, el necesario para licuar

Sal, al gusto

1. Calienta un poco aceite en un sartén amplio a fuego medio. Agrega los cacahuates y fríe hasta que se hayan dorado ligeramente, cuidando que no se doren mucho, porque se amargan. Retíralos de la cacerola con una cuchara perforada para aprovechar el aceite que quedó en el sartén y reserva. 2. Agrega la cebolla y sofríe durante unos minutos hasta que quede translúcida. No permitas que se dore. Retira y reserva. 3. Agrega los chiles y el laurel, y sofríe durante unos minutos. Retira del sartén y pasa al vaso de la licuadora. Agrega el cacahuate y la cebolla, y muele junto con los jitomates, chocolate y un poco de caldo de pollo, hasta lograr una salsa homogénea. 4. Cuela la salsa y vierte sobre el mismo sartén con un poco de grasa caliente. Cocina durante 5 minutos, rectifica la sazón y agrega la carne de cerdo cocida. Deja que hierva durante otros 5 minutos y sirve caliente.

