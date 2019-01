Pollo a la tricolor Tiempo Total 1 H 45 Min Tiempo Activo 30 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 8 El pollo se marina en una mezcla de romero, ajo sal y pimienta, luego se dora antes de cocinarse lentamente al vapor con cebolla, chile morrón y papas. Ingredientes 1 pollo grande, cortado en piezas

1 cucharadita de sal

¼ de cucharadita de pimienta

1 cucharadita de romero molido

3 dientes de ajo picados Mantequilla y aceite, lo necesario

1 cebolla grande, cortada en rebanadas

2 morrones rojos, limpios y en tiritas

3 papas grandes, cortadas en tiras

2 morrones verdes, limpios y en tiritas Cómo hacerlo 1. Sazona las piezas de pollo con sal, pimienta, romero y ajo picado. Deja marinar una hora dentro del refrigerador. 2. Calienta el aceite y la mantequilla en un sartén amplio a fuego medio-alto. Acomoda las piezas de pollo en el sartén y dora bien por ampos lados, aproximadamente 2 minutos por lado. 3. Distribuye las rodajas de cebolla sobre el pollo, luego el morrón rojo seguido de las tiras de papa y por último el morrón verde. 4. Tapa perfectamente el sartén y deja cocer a fuego muy bajito, al vapor, durante 30 minutos o lo necesario para que el pollo quede bien cocido.

