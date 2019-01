Mole amarillo de pollo Tiempo Total 40 Min Tiempo Activo 25 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 8 En este platillo de origen oaxaqueño, el pollo se cuece con papas, ejotes y chayote, en un caldo espeso con chiles guajillo y otras especias mexicanas. Se le llama mole debido a que el caldo espesa gracias a la masa. Ingredientes 1 pollo entero, en piezas

2 trozos de cebolla

2 dientes de ajo

2 papas, peladas y en cubos

¼ de kilo de ejotes, en trozos

1 chayote grande, pelado y en cubos

4 chiles guajillo, sin semillas y tostados 2 pizcas de comino

3 pizcas de orégano

2 clavos

50 gramos de masa

3 ramas de cilantro

Coloca las piezas del pollo en una olla con agua a fuego medio-alto. Agrega la cebolla, 1 diente de ajo, papas, ejotes y chayote. Deja que hierva, tapa y cocina a fuego muy suave mientras trabajas con el resto de los ingredientes. 2. Aparte, cuece los chiles en un poco de agua junto con otro trozo de cebolla y un ajo, hasta que se hayan suavizado, entre 5 y 7 minutos. Pasa estos ingredientes a la licuadora muele junto con el comino, orégano y clavos. Cuela y vierte sobre el caldo de pollo con verduras. 3. Aparte, licúa la masa con un poco de agua y vierte sobre el caldo para que quede un poco espeso. Mezcla muy bien, checa la sazón y agrega el cilantro en ramas. Deja que hierva durante otros 10 minutos a fuego suave, asegúrate de que el pollo está bien cocido y sirve caliente.

