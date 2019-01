Pollo en salsa de piña con azafrán Tiempo Total 35 Min Tiempo Activo 20 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 6 El pollo previamente cocido se guisa en una salsa de piña con jitomates asados, azafrán, semillas de cilantro y canela. Ingredientes 1 piña, pelada, en trozos y dividida en dos partes

½ kilo de jitomates, asados y pelados

1 diente de ajo, picado

¼ de cucharadita de clavo molido

¼ de cucharadita de canela molida

Pimienta molida, al gusto 1 cucharada de semillas de cilantro, tostadas y molidas

1 pizca de azafrán

Vinagre, al gusto

1 pizca de azúcar

Caldo de cocción del pollo

1. Cuece la mitad de la piña en una olla con agua a fuego medio-alto. Deja que hierva hasta que se suavice (de 3 a 5 minutos, dependiendo de la madurez de la misma). Una vez lista, retira del agua y escurre. 2. Muele los jitomates asados junto con la otra la piña fresca, ajo, clavo, canela, pimienta, semillas de cilantro y azafrán. 3. Vierte la salsa en una sarten amplia, agrega la piña cocida, vinagre, pizca de azúcar y caldo de pollo. Cocina a fuego medio durante unos 10 minutos, hasta que esté bien sabrosa. 4. Por último agrega las piezas de pollo cocido, sazona con sal y cocina durante 5 ó 10 minutos mas, hasta que la salsa empiñada se haya espesado.

