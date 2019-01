Pierna de cerdo al tequila Tiempo Total 40 Min Tiempo Activo 25 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 6 El lomo de cerdo se sella a para que conserve tus jugos, luego se guisa durante unos minutos en una salsa de naranja y tequila con un toque de chile guajillo y otras especias. Ingredientes 1 kilo de pierna de cerdo

4 cucharadas de aceite (uso separado)

1 cebolla morada grande, cortada en uñas

½ litro de jugo de naranja dulce

2 dientes de ajo, enteros

2 chiles guajillo, sin semillas y hervidos

1 ramita de orégano fresco

8 pimientas negras ½ cucharadita de mejorana

4 zanahorias, peladas y en tiras muy delgadas

2 tallos de apio, rebanados

2 ramas de perejil

2 hojitas de laurel

½ taza de tequila blanco

Calienta 2 cucharadas de aceite en una cacerola de hierro fundido (o de fondo pesado) a fuego alto. Agrega la carne de cerdo y séllala hasta que se haya dorado por todos lados, aproximadamente 2 minutos por lado. Deja que se enfríe, corta en rebanadas gruesas y reserva. 2. Calienta el resto del aceite en una cacerola mediana a fuego medio. Agrega la cebolla y sofríe durante 5 minutos. 3. Mientras, licúa el jugo de naranja junto con el ajo, chiles, orégano, pimienta y mejorana, hasta lograr una salsa homogénea. Cuela y vierte sobre la cebolla acitronado. Cuando suelte el hervor, agrega las tiras de zanahoria, apio rebanado, perejil, laurel y los trozos de carne. 4. Cuando empiece a hervir de nuevo, incorpora el tequila y sazona con sal. Cocina durante 5 minutos más, o hasta que las verduras se hayan cocido, pero aún estén firmes.

