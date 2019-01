Pechugas de pollo rellenas Average Rating from Allrecipes Mexico (1) Tiempo Total 1 H Tiempo Activo 15 Min Tiempo Prep 45 Min Porciones 4 Bisteces de pollo se rellenan de una mezcla de tocino, jamón, piña, queso y nuez de la india; luego se bañan en una salsa cremosa de tomate verde, chile poblano y chile serrano. Ingredientes 125 gramos de tocino, picado

4 bisteces de pechuga de pollo

Sal y pimienta, al gusto

5 rebanadas de jamón, picado

2 rebanadas de piña de lata, picada

50 gramos de nuez de la India, picada

125 gramos de queso asadero, manchego o adobera, picado

2 huevos batidos con sal y pimienta

1 taza de harina

2 tazas de hojuelas de maíz molidas, para empanizar Salsa 50 gramos de mantequilla

6 gotas de aceite

250 gramos de tomates verdes, limpios

50 gramos de almendras peladas

2 poblanos asados, limpios y en rajas

1 chile serrano

1 diente de ajo

1 taza de caldo de pollo

1 cucharadita de consomé de pollo granulado

Cilantro, al gusto

Pizca de azúcar

80 gramos de crema Cómo hacerlo 1. Calienta un sartén a fuego medio-alto. Agrega el tocino y fríe hasta que se haya dorado, aproximadamente 6 minutos. Mientras, salpimienta los bisteces de pollo. 2. Mezcla el tocino frito con el jamón, piña, nuez de la India y queso. Coloca partes iguales de esta mezcla sobre las pechugas, dóblalas como si fueran empanadas y presiónalas con la mano. Moja una por una con huevo, cubre con harina, moja de nuevo en huevo y empaniza. 3. Calienta suficiente aceite en un sartén grande a fuego medio-alto. Agrega las pechugas rellenas y empanizadas, y fríelas hasta que se doren, entre 5 y 7 minutos por lado. Sirve calientes bañadas en salsa. 4. Para preparar la salsa, calienta la mantequilla con el aceite en una cacerola chica a fuego medio. Agrega las almendras y fríe durante un par de minutos hasta que se hayan dorado. Retíralas del sartén y reserva. 5. En el mismo sartén, agrega los tomates, rajas de chile poblano, chile serrano y ajo. Fríe hasta que se hayan guisado completamente, aproximadamente 10 minutos. 6. Pasa estos ingredientes a la licuadora y muele junto con el caldo, cilantro, consomé y almendras hasta lograr una salsa homogénea. 7. Vierte dentro del mismo sartén, añade la pizca de azúcar y deja que dé un hervor a fuego medio-bajo. Por último, incorpora la crema y apaga. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.