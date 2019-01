Pollo a la Valentina Tiempo Total 1 H Tiempo Activo 35 Min Tiempo Prep 25 Min Porciones 4 En esta receta el pollo se cuece, luego se fríe ligeramente con papas y se sirve bañado en una salsa de jitomate y chile jalapeño. Ingredientes 1 pollo cortado en piezas

½ cebolla

1 zanahoria chica

1 ramita de apio

Sal, al gusto

750 gramos de jitomate

2 dientes de ajo 1 pizca de mejorana

2 chiles jalapeños frescos, o al gusto

6 pimientas negras

1 pizca de comino

Chícharos cocidos o de lata, escurridos

2 cucharadas de aceite

750 gramos de papas, peladas, cortada en cubos y cocidas Cómo hacerlo 1. Coloca el pollo en una olla con suficiente agua a fuego medio-alto. Agrega la cebolla, zanahoria, apio y un poco sal. Deja que suelte el hervor, tapa y cuece a fuego moderado durante 25 minutos, o hasta que se haya cocinado completamente. Saca el pollo y las verduras. Desecha la zanahoria y el apio, pero reserva la cebolla. 2. Agrega a la olla con el caldo el jitomate, ajo, mejorana, jalapeño, pimienta y comino. Una vez cocidos, licúalos con un poco del caldo de pollo y la cebolla cocida, hasta lograr una salsa espesa y homogénea. Cuela y agrega los chícharos. Mantén esta salsa caliente. 3. Calienta el aceite en una cazuela a fuego medio-alto. Agrega las piezas de pollo y las papas, y fríe hasta se hayan dorado ligera y uniformemente, entre 8 y 10 minutos. 4. Sirve el pollo con papas y baña con la salsa de jitomate caliente. 5. Acompaña con frijoles refritos y lechuga picada. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.