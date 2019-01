Pita marroquí de cordero Tiempo Total 2 H 21 Min Tiempo Activo 6 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 8 Pequeños trozos de cordero se marinan en una mezcla de aceite de oliva, pimentón y azafrán; luego se fríen y se sirven sobre pan árabe (pita) tostado acompañados de cebolla acitronada y cilantro. Ingredientes 1 ½ cucharadas de pimentón dulce

1 ½ cucharaditas de pimentón picante

2 dientes de ajo, machacados

4 cucharaditas de comino molido

1 pizca de pimienta negra, recién molida

1 pizca de azafrán

6 cucharadas de aceite de oliva 1 kilo de cordero cortado en cubos (puede cambiarse por chuleta de pierna, lomo o filete)

1 cucharada de aceite de oliva para freír

1 cebolla morada grande, cortada en medias lunas

Sal

8 pitas (pan árabe)

Hojas de cilantro para decorar Cómo hacerlo 1. En un tazón grande, mezcla bien el pimentón dulce, pimentón picante, ajos, comino, pimienta, azafrán y 6 cucharadas de aceite de oliva. Añade los cubos de carne y deja macerar durante por lo menos 2 horas. 2. Calienta 1 cucharada de aceite de oliva en una sartén grande a fuego medio, agrega la cebolla y cocina hasta acitronar, aproximadamente 5 minutos. Retira de la sartén y reserva. 3. Sube la flama a alto y fríe la carne hasta que se haya dorado, aproximadamente 6 minutos. Mueve 3 ó 4 veces para permitir que todos los lados se doren uniformemente. Agrega sal y regresa la cebolla acitronada al sartén. 4. Tuesta un poco las pitas y coloca sobre ellas porciones iguales del guiso. Decora con hojas de cilantro.

