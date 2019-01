Cecina de res Average Rating from Allrecipes Mexico (1) Tiempo Total 15 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 15 Min Porciones 8 Bisteces de res delgados se maceran en adobo durante 1 día, luego se secan al son durante un periódo de 2 a 4 días, dependiendo del clima. Una vez lista, esta cecina se asa y se sirve con frijoles refritos y salsa picosa. Ingredientes 4 chiles anchos, sin semillas

2 chiles mirasol, sin semillas

½ cucharadita de clavos

3 dientes de ajo

½ taza de vinagre casero

1 cucharadita de pimienta 1 cucharada de mejorana

1 hoja de laurel

4 limones, su jugo

Sal, al gusto

1 kilo de bisteces de res Cómo hacerlo 1. Cuece los chiles ancho y mirasol en poco agua, hasta que se hayan suavizado. Muélelos junto con el clavo, ajo, vinagre, pimienta, mejorana y laurel. Vierte el adobo en un recipiente con tapadera. 2. Unta los bisteces con limón y sal, y sumérgelos en el recipiente con el adobo. Tapa y deja macerar en el refrigerador durante 24 horas. 3. Saca la carne del recipiente, escurre y seca al sol, colgada, para que seque más pronto. Dependiendo del grosor de los bisteces, esto puede tomar entre 2 y 4 días. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

