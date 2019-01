Machaca Tiempo Total 25 Min Tiempo Activo 5 Min Tiempo Prep 20 Min Porciones 6 En esta receta no es necesario esperar días para que se seque la carne: asa tus bisteces, deshébralos, fríelos y mézclalos con jitomate, cebolla y chiles poblanos picados. ¡Eso es todo! Ingredientes 1 kilo de bisteces de res (aguayón o peinecillo)

Manteca o aceite

2 cebollas medianas con rabo, picadas

2 chiles poblanos, limpios y picados

1 diente de ajo, picado

4 jitomates medianos, picados

Asa la carne en un comal hasta que esté bien cocida. Esto dependerá del grosor de los bisteces. Una vez lista, deshebra. 2. Calienta bien la manteca o el aceite en una cazuela. Agrega la carne deshebrada y fríela hasta que esté bien dorada. Una vez frita, agrega cebolla con un poco de rabo picado, chiles, ajo y al final el jitomate. 3. Tapa la cazuela y cocina durante 5 minutos, moviendo con cuidado para no desbaratar mucho el jitomate. Sazona con sal. 4. Sirve en tacos sobre tortillas de maíz o harina y acompaña con frijoles al gusto.

