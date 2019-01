Empanadas de carne de res Average Ratings from Allrecipes Mexico (2) Tiempo Total 1 H 20 Min Tiempo Activo 30 Min Tiempo Prep 20 Min Porciones 10 Empanadas argentinas rellenas de carne de res finamente picada con pasitas, aceitunas y un toque ligeramente picante. Ingredientes 100 gramos de manteca vegetal

2 cebollas, picadas

½ kg de carne de res, finamente picada

2 cucharadas (5 gramos) de páprika dulce

¾ cucharadita (2 gramos) de páprika picante

½ cucharadita (2 gramos) de chiles secos triturados

1 cucharadita (2 gramos) de comino molido 1 cucharadita (15 mililitros) de vinagre blanco

¼ de taza de uvas pasas (35)

½ taza (70 gramos) de aceitunas verdes sin hueso y picadas

2 huevos cocidos, picados

Sal, al gusto

½ kilo de pasta hojaldre

1 huevo, ligeramente batido Cómo hacerlo 1. Derrite la manteca vegetal en un sartén y agrega las cebollas picadas. Cocina las cebollas hasta que se vean transparentes. Retíralas del fuego e incorpora la páprika dulce, la páprika picante, chiles triturados y sal al gusto. 2. Coloca la carne en una coladera o cernidor y vierte sobre ésta agua hirviendo de forma que se cocine parcialmente. Deja que se enfríe. Coloca la carne en un recipiente y agrega sal al gusto, comino y vinagre. Mezcla y vierte dentro del sartén con la cebolla. Revuelve bien y pasa a una charola para que se enfríe y se endurezca un poco. 3. Corta la pasta hojaldre en 10 círculos. Coloca una cucharada copeteada de carne en cada círculo, agrega un poco de pasas, aceitunas y huevo picado. Evita que los ingredientes se acerquen mucho a las orillas de la pasta ya que la grasa puede evitar que las empanadas se sellen correctamente. Humedece ligeramente las orillas de la pasta, dóblala y presiona las orillas de modo que la empanada quede sellada. Debes de tener entre 1.5 y 2 cm de espacio entre el relleno y las orillas. Sella pellizcando las orillas con tus dedos pulgar e índice. Asegúrate de poner suficiente presión antes de dejar de pellizcar. Repite el procedimiento hasta que hayas sellado la empanada completamente. Otro procedimiento para sellar es utilizar un tenedor. Las empanadas deben estar completamente selladas de forma que los jugos del relleno no se escapen durante el proceso de cocción. Barniza con el huevo batido. 4. Precalienta el horno a 180 °C. Coloca las empanadas en una charola cubierta con papel encerado. Pica las empanadas con un tenedor cerca de las orillas selladas de forma que el vapor se escape durante el proceso de cocción. Hornea hasta que estén doradas, de 20 a 30 minutos.

