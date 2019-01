Carne a la pimienta Tiempo Total 1 H Tiempo Activo 40 Min Tiempo Prep 20 Min Porciones 8 Capas de bisteces de res se alternan con capas de vegetales en rebanadas, como papas, jitomates, cebollas y pimientos morrones; luego se cocinan a fuego lento. Ingredientes 1 kilo de bola de res, en bisteces

Ajo en polvo, al gusto

Sal y pimienta al gusto

5 jitomates, cortados en rebanadas

1 cebolla mediana, cortada en medias lunas

3 papas grandes, peladas y rebanadas

2 pimientos morrones, cortados en tiras

2 tazas de agua natural Cómo hacerlo 1. Coloca una capa de bisteces en una cazuela de fondo grueso, preferentemente con difusor de calor. Espolvoréalos con ajo en polvo, sal y pimienta. 2. En seguida acomoda una capa de rebanadas de jitomate, cebolla, papas y pimiento morrón. Sazona todo con sal. 3. Acomoda una segunda capa de carne y así, sucesivamente, hasta terminar con los ingredientes. 4. Vierte el agua por la orilla, en un chorro fino, y tapa la cazuela. Cuando empiece a hervir, baja el fuego lo más bajo posible y cuenta 40 minutos o lo necesario para que la carne esté suave.

