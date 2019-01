Cuete mechado Tiempo Total 1 H 15 Min Tiempo Activo 45 Min Tiempo Prep 30 Min Porciones 8 El cuete se mecha con chorizo español, zanahorias y chiles jalapeños; luego se sirve bañado en una salsa de vino blanco con cebollitas cambray, jamón y chícharos. Ingredientes 1 ½ kilos ce cuete de res

2 piezas de chorizo español, en trozos

3 zanahorias, peladas y en tiritas

2 chiles jalapeños, en rajas

1 cebolla, entera

2 hojas de laurel

1 rama de tomillo

12 pimientas

Mejorana, al gusto

¼ de taza de vinagre

Sal y pimienta. Para la salsa 80 gramos de mantequilla

75 gramos de harina

10 ó 12 cebollitas cambray, rebanadas

150 gramos de jamón en cuadritos

1 litro del caldo donde se coció la carne

Sal y pimienta al gusto

300 gramos de chícharos cocidos

Para mechar la carne, pica con un cuchillo y rellana los agujeros con el chorizo, tiritas de zanahoria y rajas de jalapeño. 2. Coloca el cuete mechado en una olla a presión con suficiente agua, cebolla, hojas de laurel, tomillo, pimienta, mejorana, vinagre y sal y pimienta. Cuece hasta que se haya ablandado, aproximadamente 45 minutos desde el momento que empieza a sonar la válvula. 3. Una vez cocida, retira de la olla, deja enfriar y rebana. 4. Para preparar la salsa, calienta la mantequilla en un sartén a fuego medio. Agrega el harina, cebollitas cambray y jamón. Antes de que se doren, agrega el caldo, sal, pimienta y chícharos. Cuando empiece a espesar, incorpora el vino y deja que dé un último hervor. 5. Sirve la carne y baña con esta salsa caliente.

