Salpicón Tiempo Total 2 H 25 Min Tiempo Activo 2 H Tiempo Prep 25 Min Porciones 8 La carne deshebrada de res se rocía con un poco de aceite de oliva y vinagre, luego se mezcla con lechuga, jitomates, cebolla, cilantro, papas y crema. Ingredientes 1 kilo de carne de res para deshebrar

Sal al gusto

3 dientes de ajo enteros

1 cebolla entera

Aceite de oliva al gusto

Vinagre al gusto, de preferencia casero

Sal y pimienta al gusto

Lechuga rebanada y desinfectada 2 jitomates picados

1 cebolla picada

Cilantro picado, al gusto

¼ de kilo de crema

3 papas medianas, cocidas y picadas

Aguacate al gusto, en rebanadas

Rabanitos al gusto, en tiras Cómo hacerlo 1. Cuece la carne en una olla con agua, sal, 3 dientes de ajo y 1 cebolla entera. Cuando ya está muy suave, aproximadamente 2 horas, deja enfriar y deshebra. Desecha la cebolla y los dientes de ajo. 2. Coloca la carne deshebrada en una ensaladera y rocía con un poco de aceite de oliva, vinagre, sal y pimienta. Añade la lechuga, jitomate, cebolla, cilantro, crema y papas. Revuelve bien. 3. Sirve sobre tostadas y adorna con aguacate y rabanitos. Si lo deseas, también puedes servir sobre hojas de lechuga. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.