Galletas de anís y canela Tiempo Total 27 Min Tiempo Activo 12 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 3 Estas deliciosas galletas de anís llevan brandy y manteca vegetal en lugar de mantequilla. Fáciles de preparar. Ingredientes 6 tazas de harina

1/4 cucharadita de sal

3 cucharaditas de polvo para hornear

2 tazas de manteca vegetal

1 1/2 tazas de azúcar refinada 2 cucharadas de semillas de anís

2 huevos

1/4 taza de brandy

1/4 taza de azúcar refinada

1 cucharadita de canela molida Cómo hacerlo 1. Precalienta el horno a 175 °C. 2. Cierne el harina junto con el polvo para hornear y la sal. Bate la manteca junto con el azúcar y las semillas de anís hasta lograr una crema esponjosa. Incorpora los huevos de uno en uno. Agrega el harina y el brandy. Mezcla bien. 3. Coloca sobre una superficie enharinada y extiende con un rodillo hasta que la masa tenga un espesor de aproximadamente 1 cm. Corta con un cortador de galletas. Espolvorea con una mezcla de ¼ de taza de azúcar y 1 cucharadita de canela. 4. Hornea de 10 a 12 minutos o hasta que se vean ligeramente doradas.

