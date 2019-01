Arrachera en salsa de jamaica Tiempo Total 1 H 38 Min Tiempo Activo 8 Min Tiempo Prep 30 Min Porciones 6 La carne se marina durante media hora en una mezcla de cebolla, ajo y aceite de oliva; luego se asa al término deseado y se sirve bañada en una elegante salsa de jamaica. Ingredientes 1 cebolla mediana

3 dientes de ajo

4 cucharadas de aceite de oliva

1 limón, el jugo

Sal, al gusto

¼ de cucharadita de pimienta

1 kilo de arrachera Salsa 150 gramos de flor de jamaica

2 cucharadas de fécula de maíz, disuelta en 1/4 de taza de agua

½ taza de azúcar

Licúa juntos la cebolla, ajo, aceite, jugo de limón, sal y pimienta, hasta lograr una pasta homogénea. Unta la carne con esta mezcla y deja marinar durante por lo menos 1 hora dentro del refrigerador. 2. Mientras, prepara la salsa. Cuece la jamaica en suficiente agua como para apenas cubrirla. Una vez lista, vierte el agua dentro de una cacerola chica y desecha la jamaica. 3. Coloca el agua de jamaica en la lumbre y agrega el azúcar, la fécula de maíz y mantequilla. Cocina durante 10 minutos, o el tiempo necesario para que espese un poco y el sabor a fécula de maíz cruda desaparezca. 4. Una vez que la carne se ha marinado, calienta la parrilla o un sartén antiadherente a fuego medio-alto. Coloca la carne sobre la parrilla caliente y asa hasta que quede cocida al término deseado, aproximadamente 4 minutos por lado para un término medio 5. Baña con la salsa de Jamaica y sirve con verduras al vapor.

