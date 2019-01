Tinga de res con chorizo y cerveza Tiempo Total 2 H 35 Min Tiempo Activo 2 H Tiempo Prep 35 Min Porciones 6 El chorizo y la cerveza hacen de esta tinga de res una versión bastante original. La carne deshebrada de res se cocina en un guiso de chorizo con cebolla, jitomate y, por supuesto, cerveza. Ingredientes 1 kilo de carne de res para deshebrar

1 cebolla, entera

2 dientes de ajo, enteros

Sal al gusto

2 chipotles secos, sin semillas

2 cebollas grandes, fileteadas o picadas 2 bolas de chorizo, desmenuzado

5 jitomates, pelados y picados

Consomé en polvo, al gusto

1 taza de hojas de cilantro, desinfectado y picado

1 cerveza clara

1. Coloca la carne en una olla con agua, ajo, cebolla entera y sal. Deja que hierva a fuego medio hasta que se haya suavizado, entre 1 1/2 hora y 2 horas. Saca de la olla y deshebra. Reserva. 2. Calienta un poco de aceite en una cacerola grande a fuego medio. Agrega los chipotles y fríelos hasta que se vean dorados. Agrega la cebolla fileteada y fríe hasta que se haya acitronado. Retira de la cacerola y reserva. 3. Agrega el chorizo a la cacerola y fríelo en el aceite restante hasta que se haya dorado. Agrega la carne deshebrada y deja en el fuego el tiempo necesario para que se sazone. Añade el jitomate, consomé en polvo, cilantro, cerveza y un poco de caldo en el que se coció la carne. Por último, regresa la cebolla a la cacerola junto con 1 chile chipotle. 4. Cocina a fuego lento durante 15 minutos, rectifica la sazón y, si lo deseas, agrega el segundo chile chipotle. 5. Sirve en tostadas o en tacos.

