Tinga de cerdo Tiempo Total 1 H 25 Min Tiempo Activo 50 Min Tiempo Prep 35 Min Porciones 6 En esta receta de tinga, la carne deshebrada de cerdo se cocina por segunda ocasión en un guiso con chorizo, jitomates y cerveza clara. Ingredientes 1 kilo de cabeza de lomo de cerdo

1 cebolla, entera

2 dientes de ajo, enteros

Sal al gusto

2 chipotles secos, sin semillas

2 cebollas grandes, fileteadas o picadas 2 bolas de chorizo, desmenuzado

5 jitomates, pelados y picados

Consomé en polvo, al gusto

1 taza de hojas de cilantro, desinfectado y picado

1 cerveza clara

Calienta un poco de aceite en una cacerola grande a fuego medio. Agrega los chipotles y fríelos hasta que se vean dorados. Agrega la cebolla fileteada y fríe hasta que se haya acitronado. Retira de la cacerola y reserva. 3. Agrega el chorizo a la cacerola y fríelo en el aceite restante hasta que se haya dorado. Agrega la carne deshebrada y deja en el fuego el tiempo necesario para que se sazone. Añade el jitomate, consomé en polvo, cilantro, cerveza y un poco de caldo en el que se coció la carne. Por último, regresa la cebolla a la cacerola junto con 1 chile chipotle. 4. Cocina a fuego lento durante 15 minutos, rectifica la sazón y, si lo deseas, agrega el segundo chile chipotle. 5. Sirve en tostadas o en tacos.

