Rollitos de carne molida Tiempo Total 55 Min Tiempo Activo 15 Min Tiempo Prep 40 Min Porciones 4 Carne molida de res se mezcla con chorizo y una salsa de chile guajillo, luego se fríen y se cuecen en jugo de naranja o cerveza clara. Ingredientes 750 gramos de carne molida de res

2 bolitas chicas de chorizo

2 ó 3 chiles guajillo, cocidos y sin semillas

1 ó 2 dientes de ajo

6 cucharadas de vinagre blanco Sal al gusto

½ taza de pasitas

Aceite, el necesario

½ taza de agua caliente

½ taza de jugo de naranja o cerveza clara Cómo hacerlo 1. Mezcla la carne molida con el chorizo desmenuzado en un tazón o recipiente mediano. 2. Muelen chiles, ajo y vinagre en la licuadora. Vierte la salsa sobre la carne, agrega sal y mezcla todo muy bien. 3. Deja en reposo durante no menos de 30 minutos. Luego, forma pequeñas tortillitas de carne, rellena cada una con 5 ó 6 pasitas y enróllalas. 4. Calienta suficiente aceite en una sartén con teflón a fuego medio. Fríe los rollitos hasta que queden dorados por todos lados. 5. Ya fritos, acomoda los rollitos en una budinera, báñalos con agua caliente y el jugo de naranja o cerveza. Cocina, tapados y a fuego muy bajito, durante 15 minutos aproximadamente. 6. Te sugiero que los sirvas con arroz y ensalada fresca. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.