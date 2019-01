Lomo en salsa de membrillo Tiempo Total 1 H 15 Min Tiempo Activo 45 Min Tiempo Prep 30 Min Porciones 6 Este lomo de cerdo se rellena de nueces y ciruelas pasas, luego se cocina lentamente en una salsa de membrillo y jugo de naranja. Ingredientes 1 kilo de lomo de cerdo (1 trozo)

10 nueces partidas por mitad

10 ciruelas pasas sin huesos

½ litro de caldo de pollo

1 naranja, el jugo Hierbas finas, al gusto (en ramillete)

4 cucharadas de harina

¼ de litro de ponche de membrillo

Haz un corte en el lomo de cerdo (de lado a lado y sin llegar a los extremos). Rellena con las nueces y las ciruelas pasas. Átalo con hilaza. 2. Calienta un poco de aceite en una cacerola amplia a fuego medio-alto. Sella el lomo en el aceite caliente de forma que quede dorado por todos lados. Baña con el caldo de pollo y agrega el ramillete de hierbas finas, el jugo de naranja, ponche de membrillo, sal, pimienta. 3. Reduce la flama y deja que hierva a fuego medio-bajo el tiempo necesario para que se suavice, entre 35 y 45 minutos. Una vez cocida, saca la carne del sartén y deja que se enfríe. 4. Diluye la harina en un poco de agua y agrégala a los jugos de la cacerola en que se coció el lomo. Deja que hierva hasta que espese. Desecha las hierbas. 5. Retira la hilaza del lomo y rebánalo. Sirve y baña con la salsa caliente. Acompaña con verduras al vapor o ensalada fresca.

