Lomo relleno de chilorio Tiempo Total 1 H 25 Min Tiempo Activo 45 Min Tiempo Prep 40 Min Porciones 6 El lomo se sazona con mostaza y salsa inglesa, se rellena con una sabrosa mezcla de chilorio y verduras; y se sella antes de hornearse para que conserve sus jugos internos. Ingredientes 1 kilo de lomo de cerdo abierto

1 lata chica de chilorio

2 tazas de verduras varias, ya cocidas (elote, chícharo, zanahoria, chayote…)

½ litro de vino blanco o tinto

Sal y pimienta, al gusto

Salsa inglesa, al gusto

Mostaza, al gusto Cómo hacerlo 1. Fríe el chilorio en su misma grasa. Ya bien frito, escurre bien y mezcla con las verduras. 2. Sazona ambos lados del lomo con sal, pimienta, salsa inglesa y mostaza. Rellénalo con la mezcla de chilorio y enróllalo bien apretado. Amárralo con una hilaza. 3. Precalienta el horno a fuego regular, alrededor de 200° centígrados. 4. Calienta un poco aceite en una sartén amplia a fuego medio-alto. Agrega el lomo y dora hasta sellarlo por todos lados. Pásalo a un refractario, báñalo con el vino y cúbrelo con papel estaño. Hornea durante 45 minutos aproximadamente, o hasta que esté bien cocido. 5. Ya frío, rebana y sirve con ensalada fresca, puré de papa o verduras al vapor.

