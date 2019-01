Chamorro en chipotle quemado Tiempo Total 2 H 15 Min Tiempo Activo 2 H Tiempo Prep 15 Min Porciones 4 En esta receta el chamorro de cerdo se guisa inmerso en una salsa de chipotle dorado, tomates verdes y una variedad de especias. Ingredientes 1 kilo de chamorros de cerdo, enjuagados

1 diente de ajo grande

1/2 cebolla

3 cucharadas de aceite

4 chiles chipotles secos, sin semillas

10 pimientas negras 10 clavos

1 raja de canela

1/2 kilo de tomates verdes, lavados y partidos en cuatro

Sal, al gusto

1. Cuece los chamorros en una olla amplia con agua, ajo, sal y cebolla. Este proceso toma aproximadamente 1 hora y 30 minutos a fuego lento, después de que ha soltado el hervor. 2. Calienta 2 cucharadas de aceite en una cacerola a fuego medio. Agrega los chiles chipotles y fríe hasta que se hayan dorado y quemado un poco. Retira de la cacerola y reserva. 3. Agrega inmediatamente los tomates verdes a la misma cacerola y fríe durante unos 5 minutos. 4. Coloca en la licuadora los chiles quemados, canela, pimienta, clavos, sal, consomé de pollo, ajo y cebolla cocidos, así como un poco de caldo de los chamorros. Licúa hasta lograr una salsa homogénea. Agregan poco a poco los tomates fritos y un poco más de caldo, y licúa de nuevo hasta obtener una salsa espesa. 5. Calienta un poco de más aceite en una cacerola limpia. Una vez lista, vierte la salsa anterior y fríe muy bien durante unos 5 minutos. Cuando ya está sazonada, agrega los chamorros. Deja que hierva entre 15 y 20 minutos a fuego lento. 6. Sirve acompañados de arroz blanco.

