Pierna de cerdo con vino blanco Average Rating from Allrecipes Mexico (1) Tiempo Total 4 H 30 Min Tiempo Activo 4 H Tiempo Prep 30 Min Porciones 20 La pierna de cerdo se macera en vino blanco durante 2 días, luego se hornea lentamente y se sirve en una salsa de ciruela. El proceso pudiera parecer un poco laborioso, pero en realidad no lo es, lo único que necesitas, más que habilidad en la cocina, es paciencia. Ingredientes 1 pierna de cerdo de aproximadamente 4 kilos

1 litro de vino blanco

100 gramos de almendras

100 gramos de nuez

½ kilo de jamón picado ½ kilo de ciruelas pasas, sin hueso

½ kilo de tocino picado

Sal y pimienta

1. Dos días antes de preparar, inyecta la pierna con el vino blanco para que quede bien macerada. Mantenla en refrigeración. 2. Cuando esté lista para hornear, saca la pierna del refrigerador, pica su superficie varias veces con un cuchillo y méchala con todos los ingredientes: rellena los agujeros que acabas de hacer con almendras, nuez, jamón, ciruelas pasas y tocino. Espolvorea con sal y pimienta por todos lados. 3. Calienta el horno a fuego medio (180° centígrados). Coloca la pierna sobre una charola para horno, cúbrela con papel aluminio y hornea durante aproximadamente 4 horas. El proceso de cocción toma 1 hora por cada kilo de carne. 4. Mientras se cocina, abre el horno de vez en cuando y baña la pierna con el vino blanco acumulado en el fondo de la charola. Retira el papel aluminio durante los últimos 15 minutos para que la carne se dore. 5. Una vez fuera del horno, retira los jugos de la charola y licúalos junto con las ciruelas pasas hasta obtener una salsa homogénea. 6. Sirve la pierna en rebanadas y baña con la salsa de ciruela.

