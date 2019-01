Agua fresca de sandía Average Rating from Allrecipes Mexico (1) Tiempo Total 25 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 25 Min Porciones 8 En esta refrescante bebida la sandía se licúa con un poco de agua y azúcar, luego se mezcla con el agua natural. Hojas de menta y rebanadas de limón se machacan dentro del vaso antes de servir. Ingredientes 4 tazas de sandía

1/2 taza de agua

1/2 taza de azúcar, o al gusto

4 rebanadas de limón verde

24 hojas de menta o hierbabuena Cómo hacerlo 1. Licúa la sandía junto con el agua hasta lograr un puré suave. Agrega azúcar al gusto y mezcla con suficiente agua. 2. Corta las rebanadas de limón a la mitad y coloca 1 en cada vaso junto con 3 hojas de menta. Machaca el limón y la menta dentro de los vasos, agrega hielo y vierte el agua de sandía. Mezcla antes de servir.

