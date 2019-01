Té verde helado con frutas Tiempo Total 8 Min Tiempo Activo 3 Min Tiempo Prep 5 Min Porciones 2 La infusión de té se prepara por separado, se sirve en vasos con hielo y se le agrega un poco de jugo de limón y tres diferentes tipos de fruta en trocitos. Ingredientes 2 sobres ó 2 cucharaditas rasas de té verde

1 taza de agua

¼ de durazno en trocitos

¼ de manzana verde en trocitos

¼ de pera en trocitos

Jugo de limón, al gusto

1. Calienta el agua en una olla chica hasta que esté a punto de hervir. Agrega el té y deja 2 ó 3 minutos a que se logre la infusión. 2. Cuela inmediatamente para que no se amargue. Sirve en vasos altos con hielo. Agrega las frutas y el jugo de limón 3. Si lo deseas, puedes servir el té caliente. En ese caso utiliza sólo la mitad de té, pero las mismas cantidades de los demás ingredientes.

