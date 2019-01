Conga Tiempo Total 3 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 3 Min Porciones 6 Una mezcla de jugos tropicales como la toronja, naranja y piña. Es importante que los jugos estén bien fríos para evitar el uso de hielo y así lograr un mejor sabor. Ingredientes 1 ½ tazas de jugo de toronja, bien frío

2 ½ tazas de jugo de naranja, bien frío

1 ½ tazas de jugo de piña, bien frío

Granadina, al gusto Cómo hacerlo 1. Mezcla los tres jugos en una jarra. Sirve en copas y agrega un chorrito de granadina, pero no lo mezcles. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.