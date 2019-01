Ponche de vino, cítricos y especias Average Rating from Allrecipes Mexico (1) Tiempo Total 30 Min Tiempo Activo 15 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 1 Este ponche de vino es ideal, no sólo para preparar durante tus fiestas decembrinas, sino también para minimizar el frío durante esas noches de invierno. Ingredientes 1 taza de azúcar o al gusto

½ litro de jugo de naranja

¼ de taza de jugo de limón

1 clavo de olor

1 raja de canela de 5 centímetros ½ cucharadita de nuez moscada molida

1 cáscara de naranja, cortada en espiral

1 cáscara de limón, cortada en espiral

1 botella (750 mililitros) de vino tinto o blanco

1. Coloca el azúcar en una olla mediana a fuego medio y cocina hasta que se haya hecho caramelo. 2. Agrega el jugo de naranja, jugo de limón, clavo, canela, nuez moscada, cáscaras de naranja y de limón, y una taza de vino. 3. Tapa la olla y deja que hierva a fuego lento hasta que el caramelo se disuelva. Retira del fuego e incorpora el vino restante. 4. Cuela el ponche antes de servir. Sirve caliente o tibio y decora cada vaso con rebanada de naranja y de limón.

