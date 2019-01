Ponche de frutas Average Rating from Allrecipes Mexico (1) Tiempo Total 1 H 45 Min Tiempo Activo 1 H Tiempo Prep 45 Min Porciones 20 Una deliciosa tradición decembrina. Jamaica, tejocotes, tamarindo, guayaba y manzana se mezclan para dar vida a este exquisito ponche caliente de frutas Ingredientes ¼ de kilo de jamaica

1 raja grande de canela, desmenuzada

1 kilos de azúcar o al gusto

¼ de kilo de tejocotes

¼ de kilo de tamarindo

½ kilo de guayaba madura, en cubitos ½ kilo de manzana tipo perón o blanca, en cubitos

¼ de kilo de pasitas

¼ de kilo de ciruela de España, deshuesada y picada

1 bolsita de caña pelada y cortada en tiras chicas

Ron, brandy o aguardiente, al gusto

Cómo hacerlo 1. Cuece juntas la jamaica y la canela en agua suficiente, durante 30 minutos. 2. Cuando la jamaica esté casi lista, pon la mitad del azúcar en una olla con capacidad para 30 litros y prende el fuego para que se derrita y se haga caramelo. Vierte dentro de la misma olla el líquido de cocción de la jamaica, colado. Desecha la flor y la canela. 3. Cuece aparte los tejocotes con un poco de agua. Retira del fuego en cuanto den un hervor. Permite que se enfríen y pélalos. Luego, pártelos a la mitad, retira el corazón y rebana las mitades en lunas. Vierte el agua de cocimiento de los tejocotes a la olla grande, así como los tejocotes rebanados. 4. Cuece el tamarindo en otra olla con agua. Exprime y cuela la pulpa en la olla del ponche. Luego, agrega la guayaba, manzana, pasitas, ciruelas pasas y caña. 5. Agrega tanta agua como sea necesario y el resto del azúcar, o al gusto. Deja que el ponche hierva durante por los menos 1 hora. 6. Sirve caliente con nuez picada y ron, brandy o aguardiente al gusto. Refrigera lo que sobre para que no se eche a perder.

