Ponche tropical de café Tiempo Total 1 H 5 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 5 Min Porciones 10 Una interesante mezcla de café, limón y ron. Una bebida refrescante con un poco de cafeína para mantenerte despierto durante esos días de calor. Ingredientes 1 litro de agua

1 taza de azúcar

¼ de taza de jugo de limón

¼ de taza de café express

1 cucharada de ron

1 limón en rodajas

Hielo Cómo hacerlo 1. En un recipiente amplio, de preferencia ponchera, mezcla el agua con el azúcar, jugo de limón, café y ron. 2. Refrigera durante 1 hora. Sirve con hielo y adorna con una rodaja de limón. 3. Si lo deseas, colócalo sobre la mesa en una jarra o ponchera. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.