Ponche de mandarina Tiempo Total 30 Min Tiempo Activo 20 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 35 El jugo de mandarina natural se mezcla con jugo de mandarina envasado y vino blanco afrutado. Este ponche se conserva en buen estado hasta una semana, siempre y cuando lo mantengas refrigerado. Ingredientes 1 litro de agua

2 rajas de canela de 5 centímetros cada una

Azúcar, al gusto

1 litro de jugo de mandarina Florida 7®

1 ½ litros de mandarina, natural

1 litro de vino blanco afrutado

1. Hierve en una olla el agua con la canela y el azúcar. Cuando empiece a hervir, agrega el jugo de mandarina Florida 7® y deja que hierva de nuevo. 2. Agrega el jugo de mandarina natural, mezcla y apaga. Vierte el vino blanco dentro de la olla, rectifica de dulce y retira las rajas de canela. 3. Sirve frío o caliente y adorna cada ración con la nuez picada.

