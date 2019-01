Ponche caliente de ciruela Tiempo Total 1 H 15 Min Tiempo Activo 1 H Tiempo Prep 15 Min Porciones 70 Este ponche caliente es fácil de preparar y especialmente delicioso durante tus posadas y fiestas decembrinas. Agrega otro tipo de fruta a tu gusto y sirve caliente con ron o brandy. Ingredientes ½ kilo de jamaica de Colima

1 kilo de azúcar

15 litros de agua

8 rajas medianas de canela

1 kilo de ciruela pasa cocida, deshuesada y licuada, tipo puré

½ kilo de nuez, picada fino

Fruta pelada y picada: peras, manzanas y guayabas (opcional)

Ron o brandy, al gusto Cómo hacerlo 1. Hierve la jamaica en un poco del agua a fin de lograr un concentrado. 2. En una olla grande, pon al fuego el azúcar en seco para hacer un caramelo dorado ligero. 3. Cuando ya está el caramelo, cuela sobre la misma olla el concentrado de jamaica y tira la flor. 4. Mueve con una cuchara de madera hasta que se disuelva el caramelo y agrega el agua y la canela. Añade también el puré de ciruelas y medio tapa la olla. Deja que hierva a fuego muy suave durante 1 hora, moviendo de vez en cuando. Al final de este tiempo, agrega la nuez. 5. Si deseas agregar otra fruta, házlo 20 minutos antes de apagar el ponche de forma que hierva con el resto de los ingredientes. 6. Sirve el ponche caliente en tarros y agrega brandy o ron al gusto. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.