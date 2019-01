Licor de café casero Tiempo Total 5 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 5 Min Porciones 2 Una vez que pruebes esta receta no volverás a comprar el Kalhúa® en la tienda. Una vez que este listo, sirve en copas chicas con hielo. Ingredientes ¼ de litro de agua

16 cucharadas de café soluble

¾ de litro de ron blanco

1. Disuelve el café en el agua y agrega el ron y el jarabe. Mezcla bien. 2. Vierte dentro de botellas, tapa y deja reporas durante no menos de 5 días antes de servir.

