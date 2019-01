París de noche Tiempo Total 3 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 3 Min Porciones 1 Aunque en Francia mezclar el cognac con refresco pudiera considerarse un crimen (en el sentido figurado), el París de noche es una bebida muy común en México. Ingredientes 1 ½ onzas de cognac o brandy

Refresco de cola

Cubos de hielo Cómo hacerlo 1. Sirve el cognac o el brandy en un vaso alto (jaibolero), sobre cubos de hielo, y agrega el refresco de cola. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.