Chihuahua salado Tiempo Total 5 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 5 Min Porciones 1 El perro salado es un coctel de vodka con jugo de toronja en un vaso escarchado. Yo decidí llamarle a esta bebida Chihuahua salado porque lleva tequila en lugar de vodka. Es siempre mucho mejor con jugo fresco, pero también puedes utilizar jugo envasado, siempre y cuando sea de buena calidad y lo más natural posible. Ingredientes 1 1/2 onzas (1 caballito) de tequila blanco Reserva de los González®

1/2 taza de jugo de toronja

Hielo

Mezcla el tequila, jugo de toronja y hielo en un vaso tipo "old fashion" escarchado con sal.

