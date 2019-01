Vodka con jugo de arándano Tiempo Total 5 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 5 Min Porciones 1 Para los amantes del vodka, esta receta les hará sentirse menos culpables si se les antoja frecuentemente. El arándano es considerado el antioxidante número en comparación con todos los frutos y vegetales. Ingredientes 1 ½ onzas de vodka

Hielo

Jugo de arándano, al gusto Cómo hacerlo 1. Sirve el vodka en un vaso con hielo y completa con el jugo de arándano. Mezcla bien y sirve.

