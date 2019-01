Huracán Tiempo Total 5 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 5 Min Porciones 1 Esta bebida tropical es dulce y refrescante. Ideal durante esos días de descanso a un lado de la playa, la alberca o simplemente el sofá. Ingredientes 1 ½ onzas de ron oscuro

4 onzas de jugo de piña

2 onzas de jugo de naranja

1 cucharadita de granadina

Hielo Cómo hacerlo 1. Mezcla bien todos los ingredientes en la coctelera o vaso mezclador y agita con fuerza. Sirve en una copa huracán o vaso jaibolero.

