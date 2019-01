Coctel de frutas y sangría Average Rating from Allrecipes Mexico (1) Tiempo Total 30 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 10 Min Porciones 12 Esta sangría es bastante refrescante y deliciosa. El vino se refrigera con un poco de jugo de limón y de naranja, y una raja de canela. Luego se mezcla con un manzana, kiwi, uvas y fresas. La forma más divertida de comerte tu ración de futa diaria. Ingredientes 1 litro de vino tinto

3 cucharadas de azúcar

1 limón, el jugo

2 naranjas, el jugo

1 raja de canela, de 8 centímetros

2 manzanas peladas, en cubitos y sumergidas en agua con sal

2 kiwis, pelados y en cubitos 1 taza de uvas sin semilla, peladas

½ taza de fresas, desinfectadas y partidas a lo largo

1 litro de refresco de limón o de toronja

Hielo

2 naranjas, en rodajas

2 limones, en rodajas

Cómo hacerlo 1. En una jarra grande, vierte el vino, azúcar, jugo de limón y de naranja. Mueve para que se desbarate el azúcar y se agrega la raja de canela entera. Refrigera durante 20 minutos. 2. Agrega las frutas. Escurre las manzanas y agrégalas, luego el kiwi, uvas y fresas. Por último, agrega el refresco. 3. Sirve en vasos cocteleros con hielo. Adornada con 1 rodaja de naranja, 1 rodaja de limón y hojas de hierbabuena.

